Александр Лукашенко посетит БНБК - об этом предприятии Президент говорил, что оно "больше, чем космос"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября ознакомится с производством Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе, пишет БелТА.



На предприятии главе государства доложат о реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла" и перспективах развития Белорусской национальной биотехнологической корпорации.



Президент также ознакомится с производственными объектами БНБК, посетит завод по производству комбикормов для крупного рогатого скота и птиц, научно-практический центр и биотехнологическое производство.



Строительство объектов агропромышленного производства БНБК начала в марте 2019 года. К концу 2021 года были завершены все основные объекты. Сейчас БНБК в режиме опытно-промышленной эксплуатации производит более 50 видов комбикормов и премиксов для всех половозрастных животных. Все производства комбикормов, премиксов и аминокислот сертифицированы по международным стандартам.



БНБК начала постепенно выходить на полную загрузку производственных мощностей. По информации предприятия, годовой выпуск комбикормов при выходе на запланированные мощности составит 738 тыс. т, премиксов - 132 тыс. т, аминокислот - 85,6 тыс. т.



К лету 2024 года ожидается запуск в эксплуатацию так называемого проекта перспективного развития "БНБК-3". Он предполагает организацию производства витаминов, аминокислот, продуктов крахмального, глюкозного производства. Это позволит наладить выпуск принципиально новых как для Беларуси, так и для всех стран СНГ продуктов - витаминов (В2, В12, С) и новых видов аминокислот (валин, лейцин, изолейцин).



В январе - сентябре выручка от реализации продукции, включая продукцию собственного производства, составила на предприятии свыше $100 млн. В БНБК работает более 1,7 тыс. человек, средняя зарплата составляет Br2,2 тыс.



Посещая БНБК 10 августа 2020 года, Александр Лукашенко высоко оценил потенциал предприятия. "Таким производством обладают единицы стран - всего четыре страны, и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это совершенно новое производство, и сырье наше - 700 тыс. т зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам", - подчеркнул тогда Президент.