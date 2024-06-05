Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу увеличить в 2-3 раза торговые обороты с Иркутской областью России. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА .



"У нас с Иркутской областью в последние два года очень интенсивно развивается сотрудничество. По нашему экспорту в регион мы вернулись на доковидный уровень. Тем не менее Президент сказал, что это очень мало и нужно увеличивать обороты в 2-3 раза", - рассказал посол.



Изначально базовым проектом по развитию торговли не только с Иркутской областью, но и за ее пределы - в Китай - было создание в регионе оптово-распределительного логистического хаба белорусских товаров. Однако на данный момент планы скорректировали. "Рабочая группа, которая занимается этим проектом, сделала вывод, что экономическая эффективность пока не складывается. Очень серьезные затраты на несколько логистических перегрузок наших товаров. Поэтому конкурентоспособность пока невысокая", - сказал Дмитрий Крутой.



Тем не менее решено не отказываться от проекта, а реализовать его в пилотном режиме. За развитие сотрудничества с Иркутской областью отвечает руководитель Брестского облисполкома, и Президент поручил изучить возможность создания брестского хаба, не распространяя пока такой подход на всю Беларусь. "Посмотреть на примере брестских товаров, учитывая, что и Брестский мясокомбинат, и "Санта-Бремор", и другие брестские производители свою продукцию в регион успешно поставляют. И это небольшое плечо до Китая, думаю, никаких логистических проблем для брестчан не создаст, - пояснил посол. - Поэтому на примере Бреста мы в пилотном режиме (опробуем работу. - Прим. ред.), в любом случае не отказываемся от этого проекта и продолжаем его реализацию".

