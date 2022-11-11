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Лукашенко посвятит рабочую поездку в Толочинский район теме мелиорации
Президент Беларуси Александр Лукашенко посвятит рабочую поездку в Толочинский район Витебской области теме мелиорации, пишет БелТА.
Глава государства посетит ОАО "Амкодор-КЭЗ". Предприятие является единственным в Беларуси производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, а также траншеекопателей. Завод также производит бульдозеры, телескопические погрузчики, очистители каналов и косилки.
Ожидается, что в развитие темы Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания по вопросам восстановления и использования в Беларуси мелиоративных земель.
Александр Лукашенко уже не раз обозначал важность работ по мелиорации. Например, ровно год назад эта тема звучала на совещании с руководством Совета Министров, где Президент поставил перед аграрным сектором стратегические и тактические задачи.
Одной из таких стратегических задач как раз и является мелиорация. "Немедленно надо приступать фронтом просто. Это наиважнейшая в сельском хозяйстве работа. Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель - это святая обязанность государства, - подчеркнул белорусский лидер. - Надо определить за зиму все источники финансирования. Это не чистая мелиорация, а восстановление того, что не делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, и природа начала отвоевывать эти земли".
"Надо начинать заниматься этой работой по-государственному. Теряем тысячи гектаров плодородных земель по стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.
К этому вопросу Президент вернулся и в июне текущего года в ходе рабочей поездки в Оршанский район Витебской области. "Очень большая проблема. Отдельно надо нам поговорить по мелиорации. Важнейший вопрос", - сказал он.
На предприятии в Толочинском районе Президенту доложат о состоянии и перспективах развития ОАО "АМКОДОР", обеспечении поставки техники для нужд мелиорации в полном объеме, улучшении ее сервисного и гарантийного обслуживания.
Глава государства ознакомится с организацией производства выпускаемой продукции, осмотрит выставку машин, основных узлов и комплектующих, созданных в рамках программы по импортозамещению.
ОАО "Амкодор-КЭЗ" стало частью ОАО "АМКОДОР" в декабре 2013 года, когда управляющая компания холдинга приобрела 91,85% акций ОАО "Кохановский экскаваторный завод". Включение завода в состав холдинга ознаменовало новый этап в деятельности предприятия.
После вступления в состав холдинга завод был переименован в ОАО "Амкодор-КЭЗ".
В 2017 году на предприятии запущена полномасштабная модернизация, которая завершена в 2022 году.
Сегодня ОАО "Амкодор-КЭЗ" модернизированное, динамично развивающееся предприятие полного цикла производства. Техника предприятия работает на территории целого ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.
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