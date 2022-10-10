3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко потребовал избавиться от посредничества при продаже белорусской продукции
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал избавиться от посредничества при продаже белорусской продукции. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по вопросам безопасности, сообщает БелТА.
"Еще раз подчеркиваю: всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую. И в этом будет солидная экономия", - сказал Президент. В этой связи он упомянул МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ и другие предприятия, которые используют посредников для поставок своей продукции на экспорт, исходя из следующей логики: "Знаете, я свой трактор скинул какому-то лицу, который, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий, а они - эти дилеры - там продадут".
"Мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую всем руководителям предприятий (и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных): дилерами должны быть вы сами, свою продукцию на рынках вы должны продавать сами, - потребовал Александр Лукашенко. - Ну если вы там кому-то из частников позволите продавать, пусть министр утвердит это решение".
Что касается закупки импортных товаров, то здесь государство намерено строго контролировать ход ценообразования, подчеркнул Президент. "Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет - считать мы хорошо умеем - отвечать будете по Уголовному кодексу", - предупредил белорусский лидер.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов