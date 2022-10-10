Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал избавиться от посредничества при продаже белорусской продукции. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по вопросам безопасности, сообщает БелТА.

"Еще раз подчеркиваю: всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую. И в этом будет солидная экономия", - сказал Президент. В этой связи он упомянул МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ и другие предприятия, которые используют посредников для поставок своей продукции на экспорт, исходя из следующей логики: "Знаете, я свой трактор скинул какому-то лицу, который, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий, а они - эти дилеры - там продадут".

"Мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую всем руководителям предприятий (и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных): дилерами должны быть вы сами, свою продукцию на рынках вы должны продавать сами, - потребовал Александр Лукашенко. - Ну если вы там кому-то из частников позволите продавать, пусть министр утвердит это решение".

Что касается закупки импортных товаров, то здесь государство намерено строго контролировать ход ценообразования, подчеркнул Президент. "Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет - считать мы хорошо умеем - отвечать будете по Уголовному кодексу", - предупредил белорусский лидер.