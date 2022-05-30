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Лукашенко потребовал от правительства доложить, как новые меры отразятся на доходах бюджета

Лукашенко потребовал от правительства доложить, как новые меры отразятся на доходах бюджета

Правительство Беларуси в проекте закона "О совершенствовании социально-экономической политики Республики Беларусь" предлагает кардинально пересмотреть практику регулирования некоторых направлений. Глава государства Александр Лукашенко на совещании потребовал обосновать эти меры и доложить, как они отразятся на доходах бюджета, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что ряд мер в проекте закона напрямую направлен на защиту государственных интересов и укрепление экономической безопасности страны.

Однако есть и вопросы кардинального пересмотра практики регулирования некоторых направлений.

Например, предлагаются таможенные и налоговые отсрочки, мораторий на рост имущественных налогов. "Но как это отразится на доходах бюджета? Следовательно, на зарплатах учителей, врачей, выплате пенсий и детских пособий?" - обозначил вопросы Александр Лукашенко.

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