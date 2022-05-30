Лукашенко потребовал от правительства доложить, как новые меры отразятся на доходах бюджета

Правительство Беларуси в проекте закона "О совершенствовании социально-экономической политики Республики Беларусь" предлагает кардинально пересмотреть практику регулирования некоторых направлений. Глава государства Александр Лукашенко на совещании потребовал обосновать эти меры и доложить, как они отразятся на доходах бюджета, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что ряд мер в проекте закона напрямую направлен на защиту государственных интересов и укрепление экономической безопасности страны.

Однако есть и вопросы кардинального пересмотра практики регулирования некоторых направлений.