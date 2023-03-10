3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко потребовал от правительства восстановить объемы инвестиций в регионах
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств. Такое поручение глава государства озвучилна заседанииСовета Министров об итогах работы экономики за 2022 год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 году, пишет БелТА.
Во время заседания Президент остановился на отдельных, наиболее критичных моментах, требующих особого внимания. По его поручению экспертные группы, которые координировали помощники Президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах.
"С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода - достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю, и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного", - отметил Александр Лукашенко.
В августе 2022 года глава государства в очередной раз поставил перед правительством задачу восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. "Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, - это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Президент.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительные "Ласточки" отправили по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов