Лукашенко потребовал от правительства восстановить объемы инвестиций в регионах

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств. Такое поручение глава государства озвучилна заседанииСовета Министров об итогах работы экономики за 2022 год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 году, пишет БелТА.

Во время заседания Президент остановился на отдельных, наиболее критичных моментах, требующих особого внимания. По его поручению экспертные группы, которые координировали помощники Президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах.

"С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода - достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю, и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного", - отметил Александр Лукашенко.