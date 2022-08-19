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Лукашенко потребовал от сельхозпредприятий переходить на белорусскую технику

Лукашенко потребовал от сельхозпредприятий переходить на белорусскую технику

Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Пружанский район, пишет БелТА.

Глава государства напомнил, что сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта. "Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное - белорусское, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий".

При этом Президент обратил внимание, что и производителям техники следует обеспечивать гарантийное обслуживание машин хотя бы в течение трех лет.

"Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем - импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!" - еще раз подчеркнул глава государства.

Фото: БелТА

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