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Лукашенко потребовал от сельхозпредприятий переходить на белорусскую технику
Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Пружанский район, пишет БелТА.
Глава государства напомнил, что сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта. "Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное - белорусское, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий".
При этом Президент обратил внимание, что и производителям техники следует обеспечивать гарантийное обслуживание машин хотя бы в течение трех лет.
"Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем - импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!" - еще раз подчеркнул глава государства.
Фото: БелТА
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