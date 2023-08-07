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Лукашенко поздравил Кот-д'Ивуар с Днем независимости и предложил сотрудничество
Кот-д’Ивуар 7 августа отмечает День независимости. Этот праздник - дань уважения всем, кто боролся против принудительного труда и колониального гнета ради свободы государства, отметил в поздравлении президенту этой западно-африканской страны белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он также подчеркнул особую заинтересованность в развитии двусторонних отношений на принципах дружбы, уважения и доверия. По мнению главы белорусского государства, экономики обеих стран являются взаимодополняющими. Беларусь может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности Кот-д’Ивуара через поставки оборудования, технологий и удобрений для нужд ведущего сектора экономики этой страны - сельского хозяйства. Александр Лукашенко отметил готовность обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и по другим направлениям, включая импорт в Беларусь какао, фруктов, орехов.
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