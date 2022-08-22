Лукашенко поздравил нового вице-премьера и озвучил задачи по экономике

Президент провел рабочую встречу с новым вице-премьером. По итогам кадровой ротации пост заместителя руководителя правительства занял Петр Пархомчик. Он прошел трудовой путь от простого рабочего до коммерческого директора МТЗ. Долгое время управлял таким промышленным гигантом, как БелАЗ. А последние два года возглавлял весь Минпром. То есть специалист с колоссальным опытом! Кстати, так совпало, что сегодня у вице-премьера день рождения. Круглая дата - ему 65!

Задача -не упасть ниже прошлого года

"Мы тебя поздравляем. Конечно, надо будет вникать в определенные вопросы. Наша задача одна в экономике -не упасть ниже прошлого года. И главную роль здесь должна сыграть, конечно же, промышленность, -подчеркнул глава государства. - Сельское хозяйство, я чувствую, выйдет на обещанные параметры в 104%. Для этого есть все, и погода нас пожалела, обрадовала - мы убрали (практически идем к финишу) зерновые колосовые, 8 млн т, наверное, получим в этом году, а может быть (сон в руку), 8,2 млн т. Дай бог, конечно. Это будет здорово. Плюс рапс, плюс кукуруза. И если все сложится, как сейчас, то 11 млн т - это будет рекорд для нашей страны, мы получим необходимое, качественное зерно людей наших накормить и чтобы хватило для производства комбикормов".

Сегодня всем приходится работать в непростых условиях. Помимо традиционной конкуренции на рынках, не ослабляет давление Запад. Несмотря на санкционную атаку и все трудности, связанные с этим, Минпром под началом Пархомчика практически выполнил все показатели за полугодие. Сохраняется позитивная динамика: и по росту производства, и по росту экспорта. В этот период всем предприятиям важно осваивать рынки - работать и на Западе, и на Востоке. Президент вновь делает акцент на импортозамещении.

Импортозамещение - вопрос номер один

В качестве важной задачи Президент обозначил освоение новых рынков сбыта и сохранение существующих. Перспективными могут быть и такие далекие страны, как, например, Зимбабве, считает белорусский лидер. "Это уникальный край, страна, - отметил он. - И в таких странах вы сможете работать, где тоже проблем хватает. Всю жизнь душили Зимбабве санкциями. Наверное, золото, алмазы покоя не дают некоторым западным руководителям".

"Импортозамещение - вопрос номер один.

Об этом много говорим, что-то начали делать. Беда нас заставила, эти санкции заниматься импортозамещением. Я уже говорил о том, что не надо отбрасывать никакие рынки, - продолжил белорусский лидер. - Можем работать на западе - будем работать на западе, на юге, севере, востоке - где только мы нужны, нужна наша продукция, везде надо работать. Мы что, экономику гигантскую имеем, как Россия? Нет. Экономика компактная. То, что производим, нужно, везде нужно: и продовольствие, и удобрения минеральные, особенно сейчас. Чтобы голода не допустить, и Запад будет покупать эти удобрения. А это рядом. Поэтому ни от каких рынков отказываться не надо".

Сегодня как никогда важно иметь свое по всем направлениям. Правительство уже активизирует работу по импортозамещению, в том числе - совместно с Россией.

"Так называемые 14 проектов. Их уже не 14, а около 20 проектов", - уточнил Петр Пархомчик. Он подчеркнул, что стоит задача очень быстро завершить все работы в рамках данных инвестпроектов. Но есть определенные сложности текущего момента. Так, по ряду инвестпроектов ранее предусматривалась закупка оборудования европейского производства. Понятно, что его сегодня нет. Поэтому ищем другие пути для решения этого вопроса. Здесь нельзя медлить. Нужно находить очень быстрые решения, брать на себя ответственность и решать эти вопросы".

Внимание правительства должно быть сосредоточено и на крупных инвестпроектах. Речь о таких на НПЗ в Мозыре и Новополоцке, а также о запуске на полную мощность БелАЭС. Довести до ума нужно и проекты на "Гродно Азоте" и Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Еще прозвучало: не забывать о поручениях по кожевенной отрасли и по производству техники.

"Надо инвестировать в то, что мы умеем делать, - продолжил глава государства. - Когда-то мы в деревообработке пришли к такому выводу. Если у нас есть хорошая школа автомобилестроения, большегрузных и прочих автомобилей, давайте будем углубляться здесь, там же непочатый край работы, прежде всего по импортозамещению. Так же и здесь. Произвели мы целлюлозу и еще что-то из древесины, давайте превратим в бумагу, а бумагу - в картон и упаковку. Чего же везем полуфабрикат, а потом оттуда везем картон, чтобы женские колготки упаковать или парфюмерию? Надо у себя это все делать. То есть углубление тех направлений, которые сегодня дают эффект и востребованы на рынках"

Работа в руководстве Совмина - серьезный шаг вверх по карьерной лестнице для Петра Пархомчика. На новом посту круг задач куда шире, чем прежде. Сверхответственность прилагается к должности априори. Ведь курировать в правительстве предстоитключевые сферы белорусской экономики.



