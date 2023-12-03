3.69 BYN
Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Гродно Азот" с 60-летием предприятия
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов открытого акционерного общества "Гродно Азот" с 60-летием предприятия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Впечатляющая история "Гродно Азота" - одного из флагманов отечественного нефтехимического комплекса - начиналась как всесоюзная ударная стройка Белорусского азотно-тукового завода, куда привлекли самых высококвалифицированных специалистов, напомнил глава государства. "Проект состоялся. И в скором времени гродненская продукция одной из первых в стране была отмечена Государственным знаком качества СССР, - говорится в поздравлении. - Отрадно, что заводчане до сих пор держат на высоте марку своего предприятия и на территории нашей республики, и за рубежом. Модернизация производства и внедрение современных технологий позволяют полностью удовлетворять потребности агропромышленного комплекса в азотных удобрениях и предлагают химической отрасли страны необходимую ей продукцию".
Глава государства выразил уверенность в том, что славные трудовые традиции, целеустремленность и профессионализм многотысячного коллектива предприятия послужат основой для новых успехов на благо Беларуси и ее народа.
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам "Гродно Азота" крепкого здоровья, счастья и мира, а предприятию - производственных достижений.
Фото из открытых интернет-источников