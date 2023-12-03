Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Гродно Азот" с 60-летием предприятия

Впечатляющая история "Гродно Азота" - одного из флагманов отечественного нефтехимического комплекса - начиналась как всесоюзная ударная стройка Белорусского азотно-тукового завода, куда привлекли самых высококвалифицированных специалистов, напомнил глава государства. "Проект состоялся. И в скором времени гродненская продукция одной из первых в стране была отмечена Государственным знаком качества СССР, - говорится в поздравлении. - Отрадно, что заводчане до сих пор держат на высоте марку своего предприятия и на территории нашей республики, и за рубежом. Модернизация производства и внедрение современных технологий позволяют полностью удовлетворять потребности агропромышленного комплекса в азотных удобрениях и предлагают химической отрасли страны необходимую ей продукцию".