Лукашенко предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию

Беларусь предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает БелТА.

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов очень большой. "Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", - подчеркнул Александр Лукашенко.