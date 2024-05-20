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Лукашенко предлагает обрабатывать алмазы из Магадана в Беларуси

Лукашенко предлагает обрабатывать алмазы из Магадана в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает создать с Магаданской областью совместное производство по обработке алмазного сырья. Об этом он заявил на встрече с губернатором этого региона Российской Федерации Сергеем Носовым, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора, оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили ювелирный завод "Кристалл" в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма продукции, в том числе ювелирной, с использованием бриллиантов белорусской огранки", - отметил глава государства.

Он предложил проработать варианты создания на базе данного предприятия совместного производства на магаданском сырье.

Фото: БЕЛТА

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