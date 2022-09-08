Лукашенко предложил Мурманской области выходить на новый уровень сотрудничества: Есть хорошие наработки

Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый уровень сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом, сообщает БелТА.

Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество по различным направлениям, прежде всего по поставкам техники. "Сегодня конкурентов у нас в России да и у вас практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству", - заметил Президент.

Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в технике Белорусского автомобильного завода, сейчас обсуждаются новые контракты.

"Есть хорошие наработки: до конца года больше 30 единиц мы поставим, 15 машин на 2023 год. Это только в первом приближении. Думаю, что будет больше, - отметил Александр Лукашенко. - Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части".

Беларусь также рассчитывает продолжить поставки в Мурманскую область и пассажирской техники, в том числе электротранспорта "Белкоммунмаша". Минский автомобильный завод специально для северных регионов России выпустил автобус в "северной комплектации".

"Важное направление работы - коммунальные машины, дорожная, специальная техника. Мы производим немало такой техники. Как импортозамещающий продукт он будет важен и для Мурманской области", - добавил глава государства.

Президент рассказал, что МАЗ освоил и скоро начнет выпуск машин скорой медицинской помощи, а "АМКОДОР" может на заказ выпускать широкую гамму техники.

Очень важным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность: "Мы готовы подставить плечо. Еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты".

Белорусская сторона предлагает Мурманской области сотрудничать и в сфере промышленного строительства, поставках строительных материалов, лифтового оборудования. Беларусь, по словам главы государства, также заинтересована принять участие в региональных программах "Чистая вода", поставляя модульные станции водоочистки и водоподготовки.

"Ваш визит к нам - это, я уверен, открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью. Все, о чем мы договоримся (а мы можем договориться по всем вопросам, наши возможности вы знаете), я уверяю вас, не глядя на всякие санкции и прочее, мы обязательно выполним", - заявил Александр Лукашенко.