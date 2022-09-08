3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко предложил Мурманской области выходить на новый уровень сотрудничества: Есть хорошие наработки
Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый уровень сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом, сообщает БелТА.
Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество по различным направлениям, прежде всего по поставкам техники. "Сегодня конкурентов у нас в России да и у вас практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству", - заметил Президент.
Беларусь переориентирует часть экспорта на порты Мурманской области
Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в технике Белорусского автомобильного завода, сейчас обсуждаются новые контракты.
"Есть хорошие наработки: до конца года больше 30 единиц мы поставим, 15 машин на 2023 год. Это только в первом приближении. Думаю, что будет больше, - отметил Александр Лукашенко. - Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части".
Беларусь также рассчитывает продолжить поставки в Мурманскую область и пассажирской техники, в том числе электротранспорта "Белкоммунмаша". Минский автомобильный завод специально для северных регионов России выпустил автобус в "северной комплектации".
"Важное направление работы - коммунальные машины, дорожная, специальная техника. Мы производим немало такой техники. Как импортозамещающий продукт он будет важен и для Мурманской области", - добавил глава государства.
Президент рассказал, что МАЗ освоил и скоро начнет выпуск машин скорой медицинской помощи, а "АМКОДОР" может на заказ выпускать широкую гамму техники.
Очень важным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность: "Мы готовы подставить плечо. Еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты".
Белорусская сторона предлагает Мурманской области сотрудничать и в сфере промышленного строительства, поставках строительных материалов, лифтового оборудования. Беларусь, по словам главы государства, также заинтересована принять участие в региональных программах "Чистая вода", поставляя модульные станции водоочистки и водоподготовки.
"Ваш визит к нам - это, я уверен, открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью. Все, о чем мы договоримся (а мы можем договориться по всем вопросам, наши возможности вы знаете), я уверяю вас, не глядя на всякие санкции и прочее, мы обязательно выполним", - заявил Александр Лукашенко.
Фото:БелТА
Президент
Все
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко озвучил предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Что предложил сделать Вучичу Президент Беларуси для улучшения белорусско-сербских отношений
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все