Лукашенко предложил подумать о создании условий для переезда иностранцев в Беларусь

"Мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы, кто так же, как и мы, беспокоится о будущем, хочет воспитывать своих детей на традиционных ценностях, - отметил глава государства. - На белорусской земле находят новый дом и новую родину тысячи иностранцев с семьями. Одни прячутся от войны, другие ищут социальной стабильности и защищенности, кто-то бежит от пороков и гари западной цивилизации".

Президент отметил, что, как правило, это люди с компетенциями - образованные, умные, с золотыми руками, которые хотят развиваться, учиться и созидать: "Нам стоит подумать о создании для них определенных условий, которые бы стимулировали переезд к нам таких людей. В том числе и для тех, кто хочет перевезти свой бизнес сюда. Все эти механизмы должны работать и для наших бывших соотечественников, уроженцев нашей советской родины - сейчас я не про беглых, хотя и по ним мы решили вопрос. Им пора возвращаться к корням. На Западе градус русофобии такой, что надо всерьез задуматься о безопасности своей жизни и жизни своих детей. Легче не будет".