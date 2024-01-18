Лукашенко предложили оказать господдержку стройорганизациям Брестской и Гродненской областей, но он документ "с колена не подписал"

Вопрос оказания государственной поддержки двум строительным организациям Брестской и Гродненской областей обсуждался 18 января на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Президенту предложили оказать господдержку двум стройорганизациям и подготовили проект соответствующего документа.

"Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос, -

пояснил глава государства.

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А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало?"

Александр Лукашенко напомнил про известное выражение о том, что спасение утопающих - дел рук самих утопающих.

"Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку",

- сказал он.

Президент подчеркнул, что у строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать, есть значительное число объектов не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

"Не хочешь в Беларуси, в соседней России выгодные контракты, огромные деньги. Иди работай, зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги?"

- сказал глава государства.

"Вопрос серьезный,

- продолжил он. -

В заявленных вами организациях трудоустроены около 3,5 тыс. человек. Важно знать: только эти две компании оказались в затруднительном положении или есть и другие? Почему мы выделяем эти компании?"