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Лукашенко предложили оказать господдержку стройорганизациям Брестской и Гродненской областей, но он документ "с колена не подписал"
Вопрос оказания государственной поддержки двум строительным организациям Брестской и Гродненской областей обсуждался 18 января на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Президенту предложили оказать господдержку двум стройорганизациям и подготовили проект соответствующего документа.
"Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос, -
пояснил глава государства.
-
А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало?"
Александр Лукашенко напомнил про известное выражение о том, что спасение утопающих - дел рук самих утопающих.
"Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку",
- сказал он.
Президент подчеркнул, что у строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать, есть значительное число объектов не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
"Не хочешь в Беларуси, в соседней России выгодные контракты, огромные деньги. Иди работай, зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги?"
- сказал глава государства.
"Вопрос серьезный,
- продолжил он. -
В заявленных вами организациях трудоустроены около 3,5 тыс. человек. Важно знать: только эти две компании оказались в затруднительном положении или есть и другие? Почему мы выделяем эти компании?"
Александр Лукашенко также спросил ответственных лиц в правительстве, какие меры принимались для восстановления платежеспособности и стабилизации финансового состояния организаций, которые нуждаются в господдержке.
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