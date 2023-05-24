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Что обсуждали на пленарном заседании II Евразийского экономического форума
В одиночку экономической устойчивости не добиться, нужна общая стратегия. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Здесь же находятся лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Современные кризисы держат и государства, и отдельных людей в постоянной напряженности. Стабильная работа экономики - вот что дает уверенность в завтрашнем дне. И здесь показывают свою силу мощные региональные и международные объединения, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН. Евразийскому союзу пора активнее развивать внешние контакты, уверен белорусский лидер. Сегодня формируется абсолютно новый полюс мирового развития, в том числе и в странах Ближнего Востока, и конечно, Африки.
Международное позиционирование нашего союза. С момента обретения независимости Беларусь всегда была в авангарде интеграционных процессов. Один из приоритетов нашей страны и для всего нашего Евразийского союза - укрепление региональных и трансконтинентальных альянсов. Это новые центры силы формирующегося многополярного мира, готовые отстаивать свои интересы и собственные пути развития.
"Центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран (это естественно, там прежде всего будет развитие). Это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят - и вполне заслуженно - полноценно участвовать в международном разделении труда и добиваются достойной оплаты за свою работу, - сказал Президент. - Россия, наверное, раньше всех это поняла, начала выстраивать активнее контакты с африканскими странами. Мы также пытаемся сотрудничать с ними. Все рванулись в Африку. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад и США. МИД России и другие причастные политики знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс - не пустить Россию в Африку. Вы, наверное, хорошо понимаете и знаете, что Китай уже там. Идет борьба за эти страны, поэтому там будет будущий полюс нашего развития".
Также наш Президент призвал ЕАЭС укреплять технологический суверенитет вне зависимости от отношений со странами Запада. Не менее важная тема - продовольственная и энергетическая безопасность или зеленая повестка. Страны Запада активно используют ее как инструмент давления, вводя экологические нормы, удобные местному бизнесу. Хотя они не имеют ничего общего с охраной окружающей среды. Но самое важное: ЕАЭС двигается в правильном направлении, резюмировал Александр Лукашенко.
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