Что обсуждали на пленарном заседании II Евразийского экономического форума

Здесь же находятся лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Современные кризисы держат и государства, и отдельных людей в постоянной напряженности. Стабильная работа экономики - вот что дает уверенность в завтрашнем дне. И здесь показывают свою силу мощные региональные и международные объединения, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН. Евразийскому союзу пора активнее развивать внешние контакты, уверен белорусский лидер. Сегодня формируется абсолютно новый полюс мирового развития, в том числе и в странах Ближнего Востока, и конечно, Африки.

"Центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран (это естественно, там прежде всего будет развитие). Это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят - и вполне заслуженно - полноценно участвовать в международном разделении труда и добиваются достойной оплаты за свою работу, - сказал Президент. - Россия, наверное, раньше всех это поняла, начала выстраивать активнее контакты с африканскими странами. Мы также пытаемся сотрудничать с ними. Все рванулись в Африку. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад и США. МИД России и другие причастные политики знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс - не пустить Россию в Африку. Вы, наверное, хорошо понимаете и знаете, что Китай уже там. Идет борьба за эти страны, поэтому там будет будущий полюс нашего развития".