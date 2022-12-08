Лукашенко прибыл в Бишкек. В столице Кыргызстана состоится саммит ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Манас, сообщает БелТА.

В Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке дня саммита - около двух десятков пунктов. Лидеры стран ЕАЭС обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.

Официальные мероприятия саммита ЕАЭС запланированы на 9 декабря. Но перед этим президенты Беларуси и Кыргызстана проведут двустороннюю встречу. Александр Лукашенко и Садыр Жапаров вечером 8 декабря встретятся за неформальным ужином.

Кыргызстан является традиционным партнером Беларуси в регионе Центральной Азии. Как рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко, в прошлом году товарооборот между странами достиг почти $100 млн, причем на 88 % он состоял из белорусского экспорта. В 2022 году он может вырасти в полтора раза.

"В этом году мы тоже работаем достаточно успешно, рост экспорта продолжается. Но в нынешнем году еще наметилась тенденция (то, к чему мы давно стремились): наш экспорт в Кыргызстан по-прежнему лидирует в товарообороте, но поставки из Кыргызстана в Беларусь начали расти. Кыргызстан наш надежный и дружественный партнер, и мы всегда хотели, чтобы не только мы продавали, но и они увеличивали экспорт в нашу страну. Это и сухофрукты, и шерсть, и основной их товар - радиаторы, которые мы используем в своей промышленности", - отметил дипломат.

Сегодня страны стараются не просто развивать торговлю, но и создавать совместные продукты. Среди ближайших проектов - создание сборочных производств трансформаторов совместно с Минским электротехническим заводом имени В.И.Козлова и лифтов с "Могилевлифтмашем".