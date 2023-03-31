Лукашенко: Придет время - и люди откажутся от этого доллара

Глава государства обратил внимание на ряд тенденций в странах Евросоюза и в США. По его словам, США давно начали "рвать" Евросоюз. И причина - в желании экономического подавления. "Как только появилась своя валюта в Евросоюзе, евро, конкурентная валюта, американцы начали душить своих подданных фактически, у которых и так было мало суверенитета. Дальше - больше", - объяснил Александр Лукашенко. Фактором, который, по его словам, вообще взбесил США, стало сближение ЕС с Россией в плане поставок энергоресурсов и обмена технологиями. В этом они увидели угрозу для себя, и вскоре случился брексит, положивший начало фактически разрушению Европы. А с введением санкций в отношении Беларуси и России и последовавшим переходом на другие валюты во внешней торговле потребность в долларах стала снижаться. "Вы видели, что во всем мире (и мы это ощутили) было одинаково: что доллар, что евро. Помните? Сейчас они нам фактически не нужны. Как Путин говорит: "А что доллар? Санкции ввели, импорта нет, ну и ладно. Не доллары, так есть юани, рупии, есть Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия". Кому сделали хуже американцы?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.