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Лукашенко: Придет время - и люди откажутся от этого доллара
В мире появляются новые валютные союзы, и от массового использования доллара США в будущем откажутся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Глава государства обратил внимание на ряд тенденций в странах Евросоюза и в США. По его словам, США давно начали "рвать" Евросоюз. И причина - в желании экономического подавления. "Как только появилась своя валюта в Евросоюзе, евро, конкурентная валюта, американцы начали душить своих подданных фактически, у которых и так было мало суверенитета. Дальше - больше", - объяснил Александр Лукашенко. Фактором, который, по его словам, вообще взбесил США, стало сближение ЕС с Россией в плане поставок энергоресурсов и обмена технологиями. В этом они увидели угрозу для себя, и вскоре случился брексит, положивший начало фактически разрушению Европы. А с введением санкций в отношении Беларуси и России и последовавшим переходом на другие валюты во внешней торговле потребность в долларах стала снижаться. "Вы видели, что во всем мире (и мы это ощутили) было одинаково: что доллар, что евро. Помните? Сейчас они нам фактически не нужны. Как Путин говорит: "А что доллар? Санкции ввели, импорта нет, ну и ладно. Не доллары, так есть юани, рупии, есть Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия". Кому сделали хуже американцы?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.
"Надо очень тонко видеть то, что происходит в мире вообще и особенно на Западе. И этот процесс будет усугубляться. Появляются новые страны и новые валютные союзы", - заметил Президент.
"Придет время - и люди откажутся от этого доллара", - добавил глава государства.
(Дополнено в 14:34)
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