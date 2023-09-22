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Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании о развитии животноводства

Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании о развитии животноводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября в Солигорске примет участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в стране, пишет БЕЛТА.

Участники пленарного заседания обсудят итоги работы и стратегии развития отраслей животноводства, их научное сопровождение. Отдельное внимание будет уделено животноводству в регионах страны, его перспективам на примере конкретных предприятий.

Как сообщалось, 21 сентября в Минской области стартовал двухдневный выездной республиканский семинар-совещание "О развитии животноводства в Республике Беларусь". В мероприятии участвуют около 300 человек, в их числе председатели райисполкомов и руководители крупных сельскохозяйственных предприятий, ученые.

В первый день семинара-совещания делегации посетили передовые сельхозпредприятия Минской области. В ООО "Новополесский-Агро" ООО "Беларускалий-Агро" участники семинара ознакомились с работой нового молочно-товарного комплекса на 2,4 тыс. голов. В ОАО "Козловичи-Агро" оценили работу молочно-товарного комплекса "Лесуны". В ОАО "Речень" ООО "Беларускалий-Агро" участникам продемонстрировали технологии выращивания нетелей, а в ОАО "Краснодворцы" рассказали о технологических процессах производства молока и ходе строительства нового комплекса.

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