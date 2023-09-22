Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании о развитии животноводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября в Солигорске примет участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в стране, пишет БЕЛТА.

Участники пленарного заседания обсудят итоги работы и стратегии развития отраслей животноводства, их научное сопровождение. Отдельное внимание будет уделено животноводству в регионах страны, его перспективам на примере конкретных предприятий.

Как сообщалось, 21 сентября в Минской области стартовал двухдневный выездной республиканский семинар-совещание "О развитии животноводства в Республике Беларусь". В мероприятии участвуют около 300 человек, в их числе председатели райисполкомов и руководители крупных сельскохозяйственных предприятий, ученые.