Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке

Президент Беларуси 8-9 декабря совершит рабочий визит в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Повестка саммита ЕАЭС включает около двух десятков пунктов. Главы государств обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы. Ожидается, что во время заседания Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик.