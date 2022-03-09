Президент Беларуси Александр Лукашенко принял чиновников с докладом по наведению порядка в лесах после январской стихии, сообщает БелТА.

Глава государства напомнил, что перед правительством и местными органами власти ставились соответствующие задачи. Контролировать процесс должен был КГК.

"Задача была поставлена по наведению порядка в максимально короткие сроки и именно зимой. Потому что заболоченность лесов большая, грунтовое стояние вод высокое. Не всегда можно весной, а тем более летом войти туда, чтобы спасти пострадавшие от бурелома участки. Да и время не терпит. Потому что вся эта древесина превратится в непригодную. Поэтому надо было быстро ликвидировать эти последствия", - отметил глава государства.

В соответствии с планами, до 15 марта необходимо вывезти весь заготовленный лесоматериал к дорогам, чтобы затем можно было с ним работать в весенне-летний период. "Знаю, сделано немало. Министерство лесного хозяйства переориентировало силы и технику в наиболее пострадавшие районы. Привлечены ресурсы негосударственных структур, имеющих лесозаготовительные комплексы, и индивидуальных предпринимателей", - сказал Президент. По его мнению, для качественного проведения работ по наведению порядка в лесах недостаточно административно-командных методов, а надо заинтересовать тех, кто занимается переработкой леса, особенно сельскохозяйственные предприятия: "Вплоть до того, чтобы бесплатно передать некоторые участки для заготовки лесоматериалов".

Отдельно Александр Лукашенко остановился на проблемных моментах, выявленных Комитетом госконтроля в лесной отрасли. Глава государства, в частности, обратил внимание, что не везде должным образом проведена инвентаризация буреломных участков, имеются факты необоснованного назначения в рубку здоровых древостоев. "Нам надо заготавливать лес, который может погибнуть, а мы начинаем пилить нормальные деревья, которые еще год могут постоять? Если это делается для того, чтобы подойти к участкам (бывает и это), это одна ситуация. Если это просто бездумно осуществляется рубка - это другое дело", - заметил Президент.

Есть случаи искажения информации о фактически выполненных работах, так называемые приписки, продолжил глава государства. "За это кто-то может сесть просто в тюрьму. Я вас предупреждаю", - подчеркнул он.

Говоря о проблемах в отрасли, Президент также затронул вопрос ненадлежащего учета заготовленной древесины, что создает предпосылки для коррупционных проявлений и воровства. "Я просил вас, Юрий Викторович (Назаров, вице-премьер. - Прим. БелТА), чтобы вы взяли под контроль эту работу. Вы как никто другой в стране знаете, что такое лес и как с ним работать", - сказал Александр Лукашенко.

"Древесина - это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем - ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что важны и финансовые результаты от переработки и получение максимальной прибыли. Но к процессу лесозаготовки надо подходить с умом, делать так, чтобы она была не только экономически целесообразна, но и не нарушала экосистему, констатировал Президент.

Как пояснил в докладе главе государства министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, зимой было два основных удара стихии, после которых образовались значительные площади поваленных ветром и сломанных деревьев: 14 и 15 января более 18 тыс. га с объемом более 634 тыс. куб.м, а также в феврале - 7 тыс. га и до 190 тыс. куб.м.