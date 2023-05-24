Лукашенко призывает укреплять в ЕАЭС технологический суверенитет вне зависимости от отношений с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает укреплять в Евразийском экономическом союзе технологический суверенитет вне зависимости от динамики отношений с Западом. Об этом глава государства заявил в своем выступлении в Москве на II Евразийском экономическом форуме, сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, промышленная кооперация позволит создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а также формировать новые импортозамещающие проекты.

"Более четверти ввозимых в союз промышленных товаров примерно на $70 млрд в год может быть замещено продукцией национальных производителей. Огромный кусок. Дай бог освоить. Четвертая промышленная революция дает шанс для эффективной реализации импортозамещающих инициатив в реальном секторе экономики на региональном уровне", - сказал Александр Лукашенко.

"Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза", - заявил Президент.