Лукашенко прогнозирует в 2024 году выход на досанкционный уровень работы экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует в следующем году выход на досанкционный уровень работы экономики. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

"Мы решаем эти все вопросы. И мелкие, и крупные. Вы правы. Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно. Я знаю и для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал глава белорусского государства.

Что касается интеграционного сотрудничества, то Александр Лукашенко отметил, что должностные лица обеих стран неплохо поработали, выполняя поручения глав государств. "Более 80 % задач выполнено, которые мы поставили перед правительствами. Еще три месяца есть (речь о работе над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзными программами. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что дожмем и эти вопросы", - добавил Президент.