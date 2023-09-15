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Лукашенко прогнозирует в 2024 году выход на досанкционный уровень работы экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует в следующем году выход на досанкционный уровень работы экономики. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.
"Мы решаем эти все вопросы. И мелкие, и крупные. Вы правы. Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно. Я знаю и для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал глава белорусского государства.
Что касается интеграционного сотрудничества, то Александр Лукашенко отметил, что должностные лица обеих стран неплохо поработали, выполняя поручения глав государств. "Более 80 % задач выполнено, которые мы поставили перед правительствами. Еще три месяца есть (речь о работе над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзными программами. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что дожмем и эти вопросы", - добавил Президент.
Александр Лукашенко также рассказал о действиях по стабилизации ситуации на топливном рынке по просьбе российской стороны. "Хочу вас проинформировать - были некоторые сложности на рынке по топливу - стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации. Сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тыс. дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить - это не проблема", - заверил глава государства.
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