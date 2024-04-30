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Лукашенко прокомментировал изменения в работе индивидуальных предпринимателей
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Костюковичский район прокомментировал изменения в работе индивидуальных предпринимателей, сообщает БЕЛТА.
"Мы там порядок навели. Решения приняты соответствующие - ипэшником ты будешь тогда, когда попадешь в список этих ипэшников, т.е. (будешь осуществлять. - Прим. БЕЛТА) тот вид работ, который будет разрешено ИП. А то у нас все стали ипэшниками, и работать некому. Порядок надо навести. Это не значит, что мы всех загоним в стойло. Нет. Но должен быть порядок", - сказал глава государства.
Как сообщалось БЕЛТА, на днях Президент подписалзаконпо вопросам предпринимательской деятельности.
Закон устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства и предусматривает две категории лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью: юридические и физические лица.
К юридическим лицам отнесены малые организации с численностью работающих до 100 человек, средние - до 250 сотрудников и крупные - свыше 250 человек. В категорию физических лиц включены ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые, индивидуальные предприниматели.
Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля.
По видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, с 1 октября прекращается регистрация новых индивидуальных предпринимателей. Для таких видов деятельности устанавливается обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
Закон предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат при реализации инвестпроектов с привлечением кредитов Банка развития Беларуси.
Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса.
Фото: БЕЛТА
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