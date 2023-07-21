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Лукашенко проведет селектор по уборочной кампании

Лукашенко проведет селектор по уборочной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.

О ходе уборочной кампании в стране доложит министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. О ситуации на местах также расскажут руководители регионов.

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