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Лукашенко провел переговоры с губернатором Липецкой области
Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Липецкой области России Игорем Артамоновым.
Как отметил Президент, Минск и Липецк наторговали на 330 млн долларов. Однако есть более амбициозная цель - полмиллиарда. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и эта цифра нам покорится в ближайшее время.
"Мы уже начинаем, если можно так сказать, пожинать плоды, не побоюсь такого слова, судьбоносных решений в рамках нашего союза Беларуси и России ". В этой сфере, как напомнил Александр Лукашенко, было принято много решений на уровне глав государств. "Принимая судьбоносные решения, мы оказывали поддержку нашим правительствам и министрам в развитии кооперации, прежде всего промышленной кооперации", - сказал белорусский лидер.
Президент обратил внимание на то, как серьезно продвинулась Россия в сельском хозяйстве. Причем произошло это не без участия Беларуси. А сейчас в повестке взаимного сотрудничества - высокотехнологичные отрасли, прежде всего микроэлектроника.
Развитие промышленной кооперации, и, конечно, технологический суверенитет - ключевые направления для отношений по линии Беларусь - Россия. Активно идет работа и по импортозамещению. А вот один из знаковых проектов в кооперации с Липецкой областью - работа с Амкодором. Строительство сборочного производства техники на базе местного тракторного - хорошая отправная точка.
С предприятием "Амкодор", которое мы уже сегодня наблюдаем у себя на площадке, вместе с российским предприятием "Трансмашхолдинг" обсудили вопросы по ускорению создания совместного предприятия на базе Липецкого тракторного завода.
Совместные проекты по линии Минск - Липецк
В регионе также реализуется программа развития городского электротранспорта. Беларусь готова поставлять полную линейку пассажирской и сельскохозяйственной техники. Большой потенциал видится и в сотрудничестве по линии АПК. В частности, по программам модернизации зерносушильных комплексов, поставок элитных семян, кормов и добавок. Кроме того, наши специалисты готовы оказать содействие по проектированию и строительству объектов любой сложности.
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