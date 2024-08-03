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Лукашенко прямо в поле согласовал назначение нового руководителя Петриковского района
Президент Беларуси Александр Лукашенко прямо в поле в ходе рабочей поездки в Петриковский район согласовал назначение нового председателя райисполкома. Им станет директор СУП "Полесье-Агроинвест" Александр Веремеев, пишет БЕЛТА.
"Давайте о главном. Ты хочешь, чтобы он работал председателем райисполкома?" - обратился Александр Лукашенко с вопросом к председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко.
Руководитель региона ответил утвердительно.
"Справится?" - уточнил глава государства.
И здесь ответ был утвердительным.
Александр Лукашенко уже у самого Александра Веремеева поинтересовался, насколько он в теме объединения местных хозяйств, как он смотрит на эти вопросы.
Обсудив эти технические моменты, Президент предупредил, что во всем районе культура земледелия должна быть, как в СУП "Полесье-Агроинвест".
"Хорошо, будем считать, что с понедельника ты председатель райисполкома. Но имей в виду - здесь хорошее хозяйство. Не дай бог загубите. Поэтому посмотри, кто будет здесь работать", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что во всем районе надо сделать, как в этом хозяйстве. "Я знаю его биографию. Мне доложили. Я же не спонтанно. Он местный, вырос здесь. Настоящий полешук, которых я очень люблю и уважаю, - сказал Президент. - Конечно, почва у них не гродненская и не туровская (по плодородию. - Прим. БЕЛТА). И вот таких ребят надо находить, которые не ноют, не плачут, а работают на том, что есть".
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