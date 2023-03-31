Лукашенко: ПВТ надо жестоко шевельнуть

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Парк высоких технологий должен работать более эффективно. Об этом Президент Беларуси заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Парк высоких технологий, Роман Александрович [Головченко, премьер-министр Беларуси], надо жестоко шевельнуть. Слишком они зациклились на санкциях. Им, видите ли, тяжело", - сказал глава государства.

ПВТ надо создавать новые конкурентные продукты в интересах своей страны, оставляя интеллектуальные разработки здесь, подчеркнул он. "Нужен такой товар, который будет востребован и на зарубежных рынках. А вы знаете, какие они сегодня на этих рынках притязательные", - обратил внимание Александр Лукашенко.