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Лукашенко: ПВТ надо жестоко шевельнуть
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Парк высоких технологий должен работать более эффективно. Об этом Президент Беларуси заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Парк высоких технологий, Роман Александрович [Головченко, премьер-министр Беларуси], надо жестоко шевельнуть. Слишком они зациклились на санкциях. Им, видите ли, тяжело", - сказал глава государства.
ПВТ надо создавать новые конкурентные продукты в интересах своей страны, оставляя интеллектуальные разработки здесь, подчеркнул он. "Нужен такой товар, который будет востребован и на зарубежных рынках. А вы знаете, какие они сегодня на этих рынках притязательные", - обратил внимание Александр Лукашенко.
(Дополнено в 14:00)
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