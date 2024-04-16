Лукашенко рассказал, какие проблемы есть в растениеводстве и как их исправить

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли рассказал, какие проблемы есть в растениеводстве и как их исправить, сообщает БЕЛТА.

Говоря о растениеводстве, глава государства констатировал, что результат прошлого года почти провальный: уровень 2022 года удержать не удалось. Аграрии недобрали свыше 1 млн т зерна, 63 тыс. т овощей и 10 тыс. т льноволокна. Почти в каждой третьей организации урожайность зерна составила ниже 20 ц/га.

"Правительство традиционно перекладывает вину на неблагоприятные погодные условия. Вторят ему и губернаторы. Однако нужно прямо сказать, вопрос не только в погоде", - обратил внимание Александр Лукашенко.

О структуре посевных площадей

Во-первых, в ряде регионов не соблюдается разработанная наукой и подтвержденная практикой индивидуальная структура посевных площадей. До 30-40 % зерновых (особенно озимых) высеваются по недопустимым предшественникам.

По словам Президента, за последние 10 лет на четверть увеличились площади, засеваемые пшеницей, но почти половина таких площадей малопригодна для возделывания этой культуры. Особенно остро данная проблема проявляется в Гомельской, Могилевской и Витебской областях.

"При этом специалисты посчитали, что ежегодные потери зерна от таких агрономических приемов составляют не менее 450-500 тыс. т. Мной неоднократно давалось поручение по расширению посевов белковых культур под полную потребность животноводства, чтобы заместить в том числе импорт. Кстати, там, где пошли по этому пути, проблем с кормами нет. А пока на деле из рекомендуемых наукой 252 тыс. гектаров зернобобовыми культурами засевается только чуть больше половины", - сказал глава государства.

Об использовании удобрений

Во-вторых, снижаются объемы внесения минеральных удобрений. Не проводится полный комплекс защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур.

Александр Лукашенко привел наглядный пример из доклада Комитета государственного контроля. В прошлом году КСУП "Валевачи" Червенского района на поле близ деревни Красная Нива (40 га) проведен сев смеси ярового ячменя и овса без внесения фосфорных удобрений, по неубранным камням и бытовому мусору. Значительная часть семян оказалась просто не заделана в почву.

"В итоге у таких нерадивых хозяев запланированного урожая нет, нужной кормовой базы для животноводства нет. Плюс к этому - снижение плодородия почв и другие проблемы", - отметил Президент.

По информации главы государства, есть вопросы и с количеством накопленных под яровой сев удобрений. "Лидер" здесь Витебская область.

"Очевидно, что в этой ситуации соблюсти сбалансированность питательных веществ (в особенности по фосфору и калию), можно только наращивая объемы внесения комплексных удобрений (NPK). Сегодня это передовая мировая тенденция. Такие технологии используются все шире в Российской Федерации, ведущих европейских государствах. Страны платят колоссальные деньги за импорт данных удобрений, а их производство могут позволить себе далеко не все. Но для нас это домашний минерально-сырьевой ресурс. Мы в состоянии многократно закрыть свои внутренние потребности", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что всегда найдутся скептики, которые поставят под сомнение финансовую сторону вопроса. Однако для внесения удобрения простых форм приходится по три раза за сезон выгонять технику. В результате она ускоренно амортизируется, в три раза увеличиваются расходы на горюче-смазочные материалы, приходится отвлекать рабочую силу.

"Правительству совместно с НАН Беларуси, облисполкомами выработать комплексные подходы с учетом потребности и целесообразности применения таких удобрений", - поручил глава государства.

О мелиорации

Некачественно ведется и мелиорация, обратил внимание Александр Лукашенко. Системы должным образом не обслуживаются, а незаконная распашка каналов приводит к их выбытию.

"Как результат, ежегодно ссылаемся на разные неблагоприятные климатические явления: вымокания, вымерзания, засухи. И тратим огромные деньги для восстановления мелиоративных систем и мелиорированных полей", - отметил Президент.

По его словам, доведенные планы 2023 года по реконструкции мелиоративных систем не выполнили три области - Гродненская, Минская и Могилевская. Более того, установлены факты, когда мелиорированные земли не используются. Местами завышаются объемы и стоимость мелиоративных работ. "Государство выделяет деньги, а вы на плодородных мелиорированных землях растите хмызняк и кустарник", - подверг справедливой критике Александр Лукашенко.

"Я назвал только три причины, которые лежат на поверхности. Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях, чтобы не списывать свои недоработки на погоду. Мы ведь с вами знаем, какая может быть в Беларуси погода. И к этому нужно было приспособиться. И к этому приспособились те, кто хочет работать", - сказал глава государства.