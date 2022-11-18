Лукашенко рассказал, какой видит деревню будущего и где она уже построена

"Эффективное производство - основа нашей деревни будущего. И мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось", - констатировал белорусский лидер. По его словам, в этом направлении уже выполнена колоссальная работа. Первый проект - агрогородки - реализован, он включает почти 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых созданы самые современные условия жизни.

"И мы продолжим делать все, чтобы наше село было притягательным и удобным местом для работы, жизни и отдыха белорусов. Ведь там, как я не раз говорил, наши корни. Не важно, в каком поколении это было, но все мы оттуда, из деревни, - сказал он. - Традиционный уклад в сочетании с доступностью достижений цивилизации - это главная цель нашего проекта "деревня будущего", - заявил белорусский лидер.

