3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко рассказал, какой видит деревню будущего и где она уже построена
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой видит деревню будущего и где в стране такой проект уже реализован. Об этом глава государства заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эффективное производство - основа нашей деревни будущего. И мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось", - констатировал белорусский лидер. По его словам, в этом направлении уже выполнена колоссальная работа. Первый проект - агрогородки - реализован, он включает почти 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых созданы самые современные условия жизни.
"И мы продолжим делать все, чтобы наше село было притягательным и удобным местом для работы, жизни и отдыха белорусов. Ведь там, как я не раз говорил, наши корни. Не важно, в каком поколении это было, но все мы оттуда, из деревни, - сказал он. - Традиционный уклад в сочетании с доступностью достижений цивилизации - это главная цель нашего проекта "деревня будущего", - заявил белорусский лидер.
Фото: Pixabay
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов