Лукашенко рассказал, когда не будет "болтовни" о едином государстве и единой валюте с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что экономическое сотрудничество само собой приведет Беларусь и Россию к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать между государствами. Об этом он заявил на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко, сообщаетБелТА.



"Особое направление, и это мы с Президентом России постоянно подчеркиваем, - активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере", - заявил глава государства.



По словам Александра Лукашенко, он с Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях: "Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться".



"Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем, - уверен Президент. - Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика - это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем".

