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Лукашенко рассказал о необходимости создания равных условий для работы субъектов хозяйствования Беларуси и России
Глава государства Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества подчеркнул необходимость создания равных условий для работы субъектов хозяйствования двух стран, сообщает БелТА.
Правительство, по словам Президента, постоянно докладывает ему о проведенной значительной работе по формированию договорно-правовой базы сотрудничества с Россией в развитие стратегических программ, подписанных сторонами ранее. "Я рассчитываю услышать от вас четкие ответы: о чем договорились, как это выполняется, какие направления пробуксовывают. Это важно, чтобы это было и озвучено в присутствии российской делегации (во время переговоров в расширенном формате, намеченных на 19 декабря в Минске. - прим. БелТА). Спокойно, без криков, без гвалта. Если мы в чем-то виноваты, значит, мы должны сказать и признать, что мы виноваты. Если российская сторона где-то недоработала, надо тоже об этом говорить", - обратил внимание глава государства.
"Велика ли вероятность того, что подписанные соглашения снимут все препятствия на пути наших товаров, а для субъектов хозяйствования будут созданы действительно равные условия?" - перечислил ряд вопросов Александр Лукашенко.
"Я думаю, что у нас одно пожелание (даже не претензия, а пожелание) к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях, - продолжил Президент. - Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное".
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