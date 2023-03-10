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Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем
Для Беларусина рынке Китаястоит задача не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна заседанииСовета Министров, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что среди стран дальней дуги главным стратегическим партнером Беларуси остается Китай. "Китай для нас сегодня - это точка опоры во всем огромном Азиатском регионе", - заявил Александр Лукашенко. - Готовность к сотрудничеству у китайцев колоссальная. По итогам недавнего визита в Пекин заключены почти 40 контрактов на $3,5 млрд. Теперь не упустите время из-за бесконечных проработок и согласований. Читай - волокиты".
"Мы должны не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Нужно выжать максимум и восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции. Интерес к Беларуси в Поднебесной огромный", - подчеркнул Президент.
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