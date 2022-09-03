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Лукашенко рассказал о политике в сельском хозяйстве
Модернизация, спасение отстающих и поиск путей совершенствования для сельского хозяйства. Это ключевые темы, поднятые Президентом в Крупском районе на одной из производственных площадок агрокомбината "Дзержинский".
Сегодня в целом в компании работают более 6 тысяч человек. Это крупная и многоотраслевая сельхозорганизация, которая не только развивает свои активы, но и смотрит в будущее. Планируется строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья, объектов по выращиванию мяса индейки и новых отделений птичников. Это крепкое хозяйство появилось в свое времяпутем реорганизации птицефабрики.
Почему я держусь за крупнохозяйственные товары, за эти колхозы/совхозы? Потому что колхозы/совхозы, в отличие от других, содержат деревни. Тащат на себе вот эту социалку, которой должно заниматься государство. Поэтому для меня они и для вас люди государственные, руководители предприятий. Поэтому мы за них держимся. Потому что у нас такая политика в государстве. Мы производим нужные корма для животноводства, этим мы спасаем деревни и даем работу людям на земле. Так должно быть! Эта наша политика в сельском хозяйстве.
Повышать рентабельность продаж, расширяя производство - еще один из тезисов Президента, озвученный уже на производстве. Главе государства показали новое отделение по откорму цыплят-бройлеров, современный мясоперерабатывающий цех производственной площадки рядом с деревней Дворище. На агрокомбинате рассчитывают к 2025 году наладить ежегодное производство 110 тысяч тонн мяса птицы цыплят-бройлеров, 6 тысяч тонн мяса индейки, 91 миллиона яиц! Спрос на птицу растеткак внутри страны, так и на мировом рынке.
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