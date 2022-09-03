Лукашенко рассказал о политике в сельском хозяйстве

Почему я держусь за крупнохозяйственные товары, за эти колхозы/совхозы? Потому что колхозы/совхозы, в отличие от других, содержат деревни. Тащат на себе вот эту социалку, которой должно заниматься государство. Поэтому для меня они и для вас люди государственные, руководители предприятий. Поэтому мы за них держимся. Потому что у нас такая политика в государстве. Мы производим нужные корма для животноводства, этим мы спасаем деревни и даем работу людям на земле. Так должно быть! Эта наша политика в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

