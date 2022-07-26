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Лукашенко рассказал, от чего зависит продовольственная безопасность Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании рассказал, от чего зависит продовольственная безопасность страны, сообщает БелТА.
На совещании глава государства обозначил ряд вопросов, на которые ответственные должностные лица, власти на местах и директора предприятий должны обратить особое внимание: трудовые кадры, обеспечение порядка и дисциплины, оказание своевременной помощи сельским жителям.
"Цель нашего сегодняшнего совещания - решить все вопросы, которые могут быть. Помните, от вашего организаторского таланта, умения мобилизовать людей и строго пресекать нарушения зависит продовольственная безопасность Беларуси", - подчеркнул Президент.
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