Лукашенко руководителям на местах: Самое главное, что все в наших руках

Достичь хорошего результата вполне реально - было бы желание. Выдержать мы можем только при высокой организации дела. Вот с таким месседжем Александр Лукашенко обратился к новым назначенцам в кадровый четверг. Это руководители местной вертикали, важнейших организаций и госорганов, а также дипломаты. Президент согласовал большой пул руководителей на местах в Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях. Самое пристальное внимание глава государства уделяет подбору кадров, особенно в регионах. Претенденты на должности проходят тщательнейший отбор. От этого зависит стабильная работа и развитие многих сфер: от сельского хозяйства до работы предприятий!

"Обстановка непростая, но не критическая. Самое главное, что все в наших руках. Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное. Будет непросто, в мире будет непросто", - отметил глава государства.

В зоне ответственности руководителей районов традиционно находится сельское хозяйство. Президент акцентировал внимание на том, чтобы эта отрасль была под постоянным контролем и тех, кто назначен сегодня: "Сделайте все для того, чтобы в этом году организованно провести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы".

"Посмотрите, как сохранить выращенный хлеб, чтобы и зарослей не было, потому что дождь хороший прошел, сейчас пойдет расти сорняк. Надо сделать все необходимое для того, чтобы сохранить урожай, - добавил глава государства. - Надо думать о тактике уборочной кампании. Уберите все до зернышка. Но не надо забывать, что у нас кроме колосовых зерновых достаточно других культур, которые надо убрать: сахарная свекла, лен, картофель, кукуруза (большие объемы). Все способствует тому, чтобы был хороший урожай по всем культурам".

Президент также согласовал на должность гендиректора "Белспецвнештехники" Геннадия Тимошевича. Директором "Геоинформационных систем управления" стал Николай Балигатов. Подробно поинтересовавшись работой холдинга (в том числе в условиях санкций), особое внимание Президент обратил на необходимость разработки надежных средств связи для военных.

В этот же день глава государства провел встречу с председателем Палаты представителей. Владимир Андрейченко рассказал, как идет работа по приведению в соответствие законов с учетом новой Конституции. Этот процесс займет полтора года. А 25 февраля 2024 года в Беларуси состоится Единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. В течение 60 дней после должно состояться Всебелорусское народное собрание. Кстати, парламентарии сейчас работают над законопроектом о ВНС. Рабочий вариант подготовлен. Документ планируют рассмотреть в сентябре в первом чтении. Параллельно идет законотворческая работа по союзному направлению.

"Сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении. Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа. Но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться. Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - подчеркнул глава государства.