Лукашенко: Ситуация в экономике по отдельным направлениям показывает хороший результат

О ситуации в сфере экономики сегодня шла речь на совещании во Дворце Независимости. Вопросов много, и вновь их рассматривают в расширенном составе.

Приглашены премьер-министр, первый вице-премьер, председатели Комитета госконтроля и Белстата. Обсудили основные итоги девяти месяцев, прогноз года, положение дел в проблемных секторах и тенденции. В марте под реальную угрозу была поставлена половина белорусского экспорта с сопутствующими проблемами - логистикой и расчетами. В итоге с июля остановлено снижение ВВП. Он прибавил 0,2 % за сентябрь, в октябре ожидается еще плюс 0,3 %, суммарно выйдем на показатель 95,6 %. Объем экспорта растет с апреля. В целом (и особенно в отдельных отраслях) ситуация в экономике показывает хороший результат.

Президент: Ситуация в экономике по отдельным направлениям показывает хороший результат

"Мы констатируем (и это правда) последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо. Они нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом. И больше всего, что любит Николай Геннадьевич, на макроуровне. И это правильно. Для того чтобы выстраивать стратегию, мы должны видеть макроуровень и проводить соответствующую макроэкономическую политику. Да и в тактике без этого не обойтись", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, подчеркнул Президент, это не означает, что власти не видят реального положения дел на малых и средних предприятиях, проблемы на больших производствах. "Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты. Но мы собрались не для того, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому я и пригласил руководителя нашей статистики и Комитета государственного контроля, чтобы приукрашиваний этих не было. Они владеют обстановкой, в экономике в том числе", - пояснил глава государства.

"Что мы ожидаем по итогам 2022 года? Мы еще не раз вернемся к этому вопросу, но тем не менее - что мы будем иметь?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что задача им была поставлена давно: экономические показатели не должны снизиться по сравнению с прошлогодним уровнем. "Как минимум это уровень прошлого года. А превзойти его тоже было бы неплохо", - подчеркнул Президент.

Еще раз белорусский лидер призвал правительство внимательно отнестись к индивидуальным предпринимателям, торгующим товарами легпрома (все должно быть прозрачно и с накладными - проще говоря, по закону). При этом Беларусь всегда была надежным заемщиком, и даже в условиях санкций мы должны разбираться со всеми долгами.

"Погашение госдолга. Какова ситуация? Особенно в, как мы их называем, недружественных странах, которых сейчас немало? Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, - ради бога. Не созреют - что ж", - отметил Александр Лукашенко.

Также Александр Лукашенко поручил до 7 ноября завершить уборку урожая, а до 10-го числа закончить с сахарной свеклой. В общем, у правительства работы много, но, как сказал журналистам премьер после встречи с Президентом, "экономика работает уверенно, только сальдо внешней торговли достигло 3,5 млрд долларов".

Роман Головченко обратил внимание, что главу государства интересовали не столько объемные показатели, сколько показатели эффективности, то есть финансовые результаты работы. И они, по словам премьер-министра, тоже неплохие: "Совокупная рентабельность в экономике составляет порядка 9%, это неплохая цифра. Растет чистая прибыль экономики, предприятий, которая уже сегодня на 10% выше, чем показатели прошлого успешного для нас года. Это в условиях того, что белорусский рубль стабилен, более того, даже укрепился к свободно конвертируемым валютам. Соответственно это не какой-то эффект переноса или бухгалтерский эффект, а реальные дополнительно заработанные экономикой средства".



Сотрудничество с Россией, ВПК, уборочная кампания, цены

Обсудили и основные направления сотрудничества с Россией. В частности, как выполняются договоренности, достигнутые главами государств. Речь также шла об интеграционных проектах. Под эти цели основной партнер Беларуси выделяет кредит в полтора миллиарда долларов. Как проанонсировал Александр Лукашенко, в ближайшее время он встретится с российским коллегой, чтобы окончательно подвести итоги года и спланировать задачи на предстоящий. Сегодня на совещании в том числе обсудили погашение госдолга, реализацию программ по линии военпрома, ход уборочной кампании и вопросы ценообразования.



