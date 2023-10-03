Лукашенко собирает совещание по вопросам калийной отрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября проведет совещание по вопросам калийной отрасли, сообщает БЕЛТА .

"В повестке и экспорт, и логистика, и дебиторка", - уточнил Telegram-канал "Пул Первого".

Положение дел в этой сфере Президент держит на постоянном контроле, и это именно тот случай, когда абсолютно и предельно понятно почему. В начале 2023 года Александр Лукашенко провел совещание по экспорту белорусских товаров. Поднимался тогда и вопрос о портовых мощностях для перевалки грузов. В основном речь шла о калийных удобрениях.

Это вопрос на уровне главы государства обсуждали и чуть более двух месяцев назад. Во время совещания были приняты необходимые решения и даны соответствующие поручения.

В сентябре, находясь с рабочей поездкой в Солигорске, Президент обсудил положение дел в калийной отрасли с генеральным директором "Беларуськалия". Как отметил руководитель предприятия, мощности производства загружены на 80 % и это гораздо выше показателей в начале года.