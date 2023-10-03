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Лукашенко собирает совещание по вопросам калийной отрасли
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября проведет совещание по вопросам калийной отрасли, сообщает БЕЛТА.
"В повестке и экспорт, и логистика, и дебиторка", - уточнил Telegram-канал "Пул Первого".
Положение дел в этой сфере Президент держит на постоянном контроле, и это именно тот случай, когда абсолютно и предельно понятно почему. В начале 2023 года Александр Лукашенко провел совещание по экспорту белорусских товаров. Поднимался тогда и вопрос о портовых мощностях для перевалки грузов. В основном речь шла о калийных удобрениях.
Это вопрос на уровне главы государства обсуждали и чуть более двух месяцев назад. Во время совещания были приняты необходимые решения и даны соответствующие поручения.
В сентябре, находясь с рабочей поездкой в Солигорске, Президент обсудил положение дел в калийной отрасли с генеральным директором "Беларуськалия". Как отметил руководитель предприятия, мощности производства загружены на 80 % и это гораздо выше показателей в начале года.
"Ваше поручение по производству и реализации на экспорт не менее 8 млн т будет выполнено. Это уже просматривается по итогам 9 месяцев", - заявил руководитель "Беларуськалия".
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