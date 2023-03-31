Лукашенко: Спрос с губернаторов и правительства за сельское хозяйство бескомпромиссный

Говоря о развитии экономики страны, Александр Лукашенко подчеркнул, что продовольственная безопасность была обеспечена в полной мере, за последнее пятилетие в Беларуси вырастили лучший урожай зерновых. Президент также напомнил, что продовольственный экспорт в прошлом году впервые принес выручку свыше $8 млрд при ожиданиях в $6 млрд. "И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. Наведем жесточайший порядок, будем соблюдать технологическую дисциплину и регламенты - результаты будут на порядок выше. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран", - сказал он.

Именно поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением в развитии экономики в любой стране, заключил глава государства. "Спрос за порядок в сельском хозяйстве с губернаторов и правительства бескомпромиссный, я уже об этом им сказал, - констатировал Президент. - Да и в целом текущий год - это медиана пятилетней программы. В этот год мы должны выполнить все, что наметили, сработать так же, а может, и лучше, чем в прошлом году. Если хотим жить лучше".