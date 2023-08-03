Лукашенко ставит задачу выходить на темпы уборочной в 6 % площадей в день

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит аграриям задачу выходить на темпы уборки зерновых в 6 % площадей в день. Об этом глава государства заявил во время посещения сельхозпредприятия "Олекшицы" в Берестовицком районе, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировал Президента заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, в стране уже убрана треть площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Причем Брестская область приближается к половине, а Витебская едва перешагнула 15 % площадей.

Намолочено по республике почти 2,1 млн т зерна. Но если темпы уборочной значительно выше прошлогодних, то урожайность, наоборот, немного ниже. Безусловный лидер здесь Гродненская область: урожайность в регионе 49,3 ц/га. Для сравнения: в Гомельской области всего 20,3 ц/га.

"Выходить на 6 % в день (речь о площадях уборки посевов зерновых. - Прим. БЕЛТА), тогда будет более или менее", - такую задачу поставил Президент Минсельхозпроду.

Еще по прилете Александр Лукашенко заметил, что погода в Беларуси в эту пору непредсказуема. "Говорил на селекторе: то засушит, то зальет", - сказал он.

В этом плане Президент напомнил о своем поручении сделать акцент на культурах раннего созревания, особенно в северных районах. Практика этого года показывает правильность такого подхода. "Хорошо, что были озимые ячмень, рапс. Удалось убрать пятую часть на начало августа", - сказал глава государства.

Особое внимание было уделено урожайности и технологиям возделывания льна. Александра Лукашенко заверили, что льнозаводы и льнокомбинат будут полностью загружены сырьем. Но по длинному волокну в Витебской области, в отличие от остальных регионов, задание не будет выполнено.

Глава государства отметил это как негативный факт, ведь Витебщина - льносеющая область. Он предложил попробовать посеять лен на экспериментальном поле Президента. Сделать все по технологии и оценить результат.

"Лен теребить надо заканчивать. Есть план - надо его выполнять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Традиционно глава государства больше интересовался не успехами, а проблемными вопросами. "Что настораживает во всем комплексе уборочной? В данном случае по Гродненской области", - спросил он.

Однако, как заверили Президента, ни в области, ни в районе, ни на предприятии проблемных моментов нет. Все вопросы решаются в рабочем порядке.

"Что настораживает по республике?" - уточнил Александр Лукашенко.