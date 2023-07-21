Лукашенко: Страда - это наш продовольственный фронт

Страда для белорусов - это продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.

Совещание по уборочной кампании глава государства проводит в виде большого селекторного совещания не впервые. В таком формате видно ситуацию на местах, все успехи и недочеты в режиме реального времени.

"Жатва - всегда вопрос номер один. По сути, момент истины и финиш большой работы всего агропромышленного комплекса в течение сельскохозяйственного года, - отметил Александр Лукашенко. - Я вас пригласил в таком составе на селекторное совещание в связи с тем, что, откровенно говоря, у меня есть опасения расслабления кадров в связи с погодными условиями. В Беларуси всегда бывает так: засушит, а потом зальет. Имейте в виду, так может быть, а, скорее всего, будет и в этом году. После этой засухи может быть очень сырая и дождливая погода в августе. И тогда мы еще недополучим урожай из-за своей неорганизованности в связи с влажной погодой".

"Для того чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, чтобы на столе у нас, как говорят в народе, был "і хлеб, і да хлеба", чтобы переработчики были обеспечены сырьем, а животноводство - кормами, сейчас всем нам нужно максимально организоваться. Страда - это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. На войне как на войне. Побеждает тот, кто лучше подготовлен, кто задействовал все ресурсы и воюет от зари до зари. Как я часто говорю, лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Сегодня нужно честно ответить на вопрос: где мы справляемся, а где недорабатываем. И срочно все недостатки и недочеты исправить", - подчеркнул Президент.

