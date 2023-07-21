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Лукашенко: Страда - это наш продовольственный фронт
Страда для белорусов - это продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.
Совещание по уборочной кампании глава государства проводит в виде большого селекторного совещания не впервые. В таком формате видно ситуацию на местах, все успехи и недочеты в режиме реального времени.
"Жатва - всегда вопрос номер один. По сути, момент истины и финиш большой работы всего агропромышленного комплекса в течение сельскохозяйственного года, - отметил Александр Лукашенко. - Я вас пригласил в таком составе на селекторное совещание в связи с тем, что, откровенно говоря, у меня есть опасения расслабления кадров в связи с погодными условиями. В Беларуси всегда бывает так: засушит, а потом зальет. Имейте в виду, так может быть, а, скорее всего, будет и в этом году. После этой засухи может быть очень сырая и дождливая погода в августе. И тогда мы еще недополучим урожай из-за своей неорганизованности в связи с влажной погодой".
"Для того чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, чтобы на столе у нас, как говорят в народе, был "і хлеб, і да хлеба", чтобы переработчики были обеспечены сырьем, а животноводство - кормами, сейчас всем нам нужно максимально организоваться. Страда - это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. На войне как на войне. Побеждает тот, кто лучше подготовлен, кто задействовал все ресурсы и воюет от зари до зари. Как я часто говорю, лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Сегодня нужно честно ответить на вопрос: где мы справляемся, а где недорабатываем. И срочно все недостатки и недочеты исправить", - подчеркнул Президент.
Глава государства напомнил, что готовиться к уборочной кампании в стране начали с осени прошлого года. "Посещали регионы, выясняли, какие есть проблемы, где нужны помощь государства и мое прямое вмешательство. Все ваши пожелания по помощи селу, по поддержке сельскохозяйственного комплекса мною поддержаны. Необходимые решения по выделению бюджетных кредитов на закупку минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, ремонт техники приняты. Следовательно, у меня есть полное право требовать, причем максимально жестко, высоких результатов и отдачи. Тем более практика прошлого года показала, что нашим сельхозорганизациям под силу собирать достойные урожаи", - отметил Александр Лукашенко.
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