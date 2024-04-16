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Лукашенко: Стратегическая цель - создать в Беларуси высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор
Стратегическая цель - создать в Беларуси высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, сообщает БЕЛТА.
На совещании Президент обозначил ряд проблемных вопросов по основным отраслям в сельском хозяйстве и потребовал доложить, как они решаются. "Я сознательно обострил проблемы села и привел единичные примеры. Безусловно, отрасли есть чем гордиться, но если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи очень быстро сойдут на нет", - пояснил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующие вопросы являются железной зоной ответственности руководителей регионов и председателей райисполкомов. "К правительству вы можете обратиться за финансовой какой-то поддержкой. И помочь топливом - что делается каждый год. Все остальное - за вами. И тон задавать должны губернаторы", - сказал он.
"Наша стратегическая цель - создать высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК, разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне. Что делать - я сказал. Впрягайтесь и работайте. Хотите - раздевайтесь и работайте", - требует белорусский лидер.
Александр Лукашенко потребовал реализовать в течение года то, что касается фактов, лежащих на поверхности. Кроме того, необходимо думать и о стратегии.
Фото: БЕЛТА
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