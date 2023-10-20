Лукашенко: Стратегические проекты - это будущее Беларуси

Просчитывать перспективы развития национальной экономики, а в итоге - страны. Этого требует Президент от правительства, местной вертикали власти и ученых. Во Дворце Независимости сегодня обсуждают планирование стратегических проектов.

Это важная часть экономической политики страны, убежден Александр Лукашенко. От качественной проработки крупных проектов и их реализации зависит будущее государства. Потому просчетов в этой сфере быть не может! При этом важны не только идея и воплощение, но и гарантированное получение экономического эффекта. Контроль Президент обещает жесткий. Действующая система не идеальна - есть дефицит и в прорывных идеях, и в реализации инициатив на местах.

Глава государства подчеркнул значимость стратегических проектов: "Это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, это будущее нашей страны".

"Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство", - добавил Президент.

При этом он обратил внимание на явные недостатки в этой работе: "У нас даже если разумно выработаны проекты стратегического характера, то они не всегда реализуются". Глава государства предупредил, что контроль над выполнением поручений будет самый серьезный.

Цель совещания, как пояснил глава государства, - обсудить, как следует улучшить систему планирования и контроля над реализацией стратегических проектов. И в этом направлении важно все - от идеи до воплощения ее в жизнь и гарантированного получения экономического эффекта, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не всегда, приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя - это уже норма. Но меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать Президента. Для того чтобы показать себя в лучшем свете", - отметил Александр Лукашенко.

"Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито, - добавил глава государства. - И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота (приписывают там где-то), в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране… Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо".

Президент подчеркнул, что возникновение подобных ситуаций - это крайний случай.

"Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией - вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы ни существовали", - заявил Александр Лукашенко.





Систему нужно совершенствовать и предложить выверенный и комплексный подход - это позиция главы государства. Сегодня в нашей стране работает целая сеть исследовательских институтов, трудится Академия наук. Но воплощение трудов ученых откровенно хромает, а действительно заметных прорывных проектов - единицы. Да и те появились с подачи Президента. Вопросы вызывает и реализация уже действующих. Александр Лукашенко привел в пример работу Светлогорского целлюлозного комбината, где можно получать продукты с большей добавленной стоимостью. Но главное сегодня - создавать новые крупные производства. Так, в проработке расширение потенциала атомной энергетики.

Президент: Иметь две АЭС было бы очень и очень выгодно для Беларуси

Белорусскую атомную станцию глава государства назвал одним из стратегических проектов. Он напомнил, что до этого в стране не занимались подобными технологиями и возведение атомного объекта привело к появлению новой отрасли. Взялись за реализацию этого проекта с настойчивой подачи Президента.

"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - обратил внимание глава государства.

По его словам, такие проработки на первоначальном этапе идут. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - подчеркнул белорусский лидер.

Еще одно направление - создание совершенно новых производств. Одними из таких проектов стало строительство Белорусской атомной станции и Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Вот стратегические проекты, которые поднимут страну на две-три ступени выше, чем сейчас. Это новое. И в этом направлении надо двигаться, если мы, хвастаясь, что мы такие умные и продвинутые, хотим это доказать на практике", - заявил глава государства.

Курировать масштабные проекты должны отдельные специалисты