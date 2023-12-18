Лукашенко: Товарооборот с Московской областью в этом году будет лучшим за всю историю сотрудничества
Товарооборот Беларуси с Московской областью России в этом году превысит 10 млрд долларов, что станет лучшим показателем за всю историю сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко заметил, что это первый визит Андрея Воробьева в Беларусь в качестве губернатора и выразил уверенность, что он еще посетит страну и по другим, не только деловым, поводам. Президент также отметил профессионализм команды главы региона, благодаря которому Московская область прочно удерживает лидирующие позиции в России по уровню социально-экономического развития.
Для Беларуси столичный регион России является стратегическим партнером, подчеркнул глава государства. Московская область занимает первое место среди субъектов федерации по объему торговли. "Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли", - заметил Президент. Так, за 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. "Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году (около 25 %. - Прим. ред.), - оценил белорусский лидер. - По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 млрд долларов. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью".
Торговля идет практически по всей номенклатуре товаров, основными из которых являются бытовая техника, продукты питания (масло, сыр), металлопродукция, лекарственные препараты, техника, запчасти к ней и многое другое.
"Такой уровень товарооборота обусловлен в значительной степени спецификой положения Московской области, которая представляет собой своего рода логистический хаб и базу для дальнейших поставок в другие российские регионы", - сказал Президент.
Фото: БЕЛТА