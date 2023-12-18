Лукашенко: Товарооборот с Московской областью в этом году будет лучшим за всю историю сотрудничества

Для Беларуси столичный регион России является стратегическим партнером, подчеркнул глава государства. Московская область занимает первое место среди субъектов федерации по объему торговли. "Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли", - заметил Президент. Так, за 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. "Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году (около 25 %. - Прим. ред.), - оценил белорусский лидер. - По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 млрд долларов. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью".