Лукашенко требует не пенять на погоду, а усердно трудиться в полях

"Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Если 40 дней в стране не было дождей, то, естественно, на всех районах это как-то отразилось. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, - это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10,5 миллиона зерна всех культур, я прошу от вас девять. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина. Если механизатор будет отвечать за состояние техники, чтобы шлейф после комбайна не высевался. Это же работа инженера, агронома, руководителя и прежде всего механизатора. Сохраним зерно, которое сегодня есть в поле, - значит, будем иметь урожай", - подчеркнул Президент.