3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко требует не пенять на погоду, а усердно трудиться в полях
Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании потребовал не пенять на погоду, а усердно трудиться в полях, сообщаетБЕЛТА.
Говоря о погодных условиях, Александр Лукашенко обратил внимание, что ситуация везде сложилась разная: в одних регионах земли пострадали больше, в других меньше.
"Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Если 40 дней в стране не было дождей, то, естественно, на всех районах это как-то отразилось. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, - это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10,5 миллиона зерна всех культур, я прошу от вас девять. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина. Если механизатор будет отвечать за состояние техники, чтобы шлейф после комбайна не высевался. Это же работа инженера, агронома, руководителя и прежде всего механизатора. Сохраним зерно, которое сегодня есть в поле, - значит, будем иметь урожай", - подчеркнул Президент.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все