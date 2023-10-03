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Лукашенко требует от правительства и Национального банка решить проблему с дебиторской задолженностью
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства и Национального банка решить проблему с дебиторской задолженностью, и прежде всего за белорусские калийные удобрения. Об этом глава государства заявил 3 октября на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров, сообщает БЕЛТА.
"Что касается калийного рынка, также хотел бы услышать, какая ситуация складывается, особенно по дебиторской задолженности. Прежде всего по поставкам минеральных удобрений и калийных удобрений, в частности", - сказал Александр Лукашенко.
В Беларуси, помимо калийных удобрений, также производятся азотные и фосфорные. В связи с этим глава государства напомнил, что ранее звучали предложения создать единую компанию, которая будет заниматься их реализацией. Но тема не получала своего развития.
"Так в правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает. Может, не только вам, но кому-то там еще. Надо двигаться, двигаться, не стоять на месте, и прежде всего по организации продаж, - подчеркнул Президент. - Мы научились производить все, притом в огромных количествах, не соответствующих величине и экономике нашей республики. Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или еще какие-то вопросы мешают. Сегодня будет последний разговор по поводу продажи наших товаров".
"По дебиторке, я сказал, - это вопрос вопросов. Никаких ссылок на то, что где-то платежи не идут, еще что-то. У нас не одна тысяча (сотрудников. - ред.) в Национальном банке и сопутствующих структурах работает. Поэтому давайте вместе с правительством занимайтесь и начинайте работать, если можете. А на эту тему, опять же, больше разговоров быть не может", - заявил глава государства.
Фото: БЕЛТА
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