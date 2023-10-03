Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства и Национального банка решить проблему с дебиторской задолженностью, и прежде всего за белорусские калийные удобрения. Об этом глава государства заявил 3 октября на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров, сообщает БЕЛТА .

"Что касается калийного рынка, также хотел бы услышать, какая ситуация складывается, особенно по дебиторской задолженности. Прежде всего по поставкам минеральных удобрений и калийных удобрений, в частности", - сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси, помимо калийных удобрений, также производятся азотные и фосфорные. В связи с этим глава государства напомнил, что ранее звучали предложения создать единую компанию, которая будет заниматься их реализацией. Но тема не получала своего развития.

"Так в правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает. Может, не только вам, но кому-то там еще. Надо двигаться, двигаться, не стоять на месте, и прежде всего по организации продаж, - подчеркнул Президент. - Мы научились производить все, притом в огромных количествах, не соответствующих величине и экономике нашей республики. Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или еще какие-то вопросы мешают. Сегодня будет последний разговор по поводу продажи наших товаров".

"По дебиторке, я сказал, - это вопрос вопросов. Никаких ссылок на то, что где-то платежи не идут, еще что-то. У нас не одна тысяча (сотрудников. - ред.) в Национальном банке и сопутствующих структурах работает. Поэтому давайте вместе с правительством занимайтесь и начинайте работать, если можете. А на эту тему, опять же, больше разговоров быть не может", - заявил глава государства.