"Вот твои поля - отвечай" - Лукашенко требует от руководителей ускорить темпы мелиорации

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует ускорить темпы мелиорации. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ветковский район, сообщает БЕЛТА.

"Очень медленно идет. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку (средства на мелиорацию. - Прим. БЕЛТА) вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо мгновенно работать, особенно в ряде мест, которые важно спасти в первую очередь. "Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление - от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это", - отметил Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что вложенные сейчас в мелиорацию деньги надо расходовать эффективно, и в последующем следить за состоянием этих территорий. "Чтобы мы, вложив деньги... А наши дети потом опять не разворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина. Поддерживать надо. Это золотые земли", - сказал глава государства.