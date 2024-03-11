Президент Беларуси Александр Лукашенко требует вывести показатели завода "Атлант" на достойный уровень. Соответствующую задачуглава государства поставилперед новым руководителем предприятия,сообщает БЕЛТА .

На должность генерального директора "Атланта" Президентом был согласован заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик.

"На "Атланте" дела неважны, так я понимаю?" - спросил у него Александр Лукашенко.

Как отметил Дмитрий Харитончик, сегодня на фоне подъема в 2021-2022 годах есть определенный спад, что обусловлено изменением конъюнктуры на рынках.

"Вы мне, Дмитрий, честно скажите, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают на эту должность?" - уточнил Президент.

"Ни в коем случае. Я начинал с завода (более 12 лет отработал на БЕЛАЗе в свое время), поэтому это абсолютно осознанный выбор", - заявил Дмитрий Харитончик.

"Я буду только рад, потому что я, когда приезжаю сюда, выезжаю отсюда, смотрю на "Атлант, и ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые. Поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, - подчеркнул Александр Лукашенко.- Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие. Надо это раскрутить, чтобы это продавалось и покупали наши люди".

По словам Дмитрия Харитончика, на технику "Атланта" действительно практически нет никаких нареканий. "Конечно, надо серьезно поработать и над снижением цены, над себестоимостью. В условиях конкуренции без этого просто невозможно", - добавил он.



Дмитрий Харитончик после принятия кадровых решений у Президента в интервью журналистам высказал свою оценку положения дел на предприятии: "На сегодняшний день на самом деле ситуация пока остается достаточно проблемной, сложно по реализации. Связано это в первую очередь с тем, что после двух лет роста объемов производства и экспорта в прошлом году мы все отмечали очень агрессивный вход (много новых брендов, а также более дешевой техники) из восточных стран на наш совместный рынок с Российской Федерацией. Конечно же, это не могло не отразиться на объемах реализации".



По словам нового гендиректора, предприятием в этих условиях предприняты определенные меры. Это, например, вывод на рынок востребованных на сегодняшний день видов продукции. В первую очередь это холодильники и морозильники с системой No Frost. Также необходимо серьезным образом поработать над увеличением объемов производства стиральных машин, поскольку данная техника "Атланта" в настоящее время пользуется спросом.



"Самое основное в этой ситуации - продолжить серьезную работу по снижению затрат на производстве. В условиях жесткой конкуренции без этого просто невозможно. В первую очередь смотреть на совершенствование конструкции, технологических процессов. Нужно предложить продукт, который действительно нужен покупателю и который будет конкурентен", - подчеркнул Дмитрий Харитончик.



Фото: БЕЛТА