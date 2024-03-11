Лукашенко требует вывести показатели завода "Атлант" на достойный уровень
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует вывести показатели завода "Атлант" на достойный уровень. Соответствующую задачуглава государства поставилперед новым руководителем предприятия,сообщает БЕЛТА.
На должность генерального директора "Атланта" Президентом был согласован заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик.
"На "Атланте" дела неважны, так я понимаю?" - спросил у него Александр Лукашенко.
Как отметил Дмитрий Харитончик, сегодня на фоне подъема в 2021-2022 годах есть определенный спад, что обусловлено изменением конъюнктуры на рынках.
"Вы мне, Дмитрий, честно скажите, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают на эту должность?" - уточнил Президент.
"Ни в коем случае. Я начинал с завода (более 12 лет отработал на БЕЛАЗе в свое время), поэтому это абсолютно осознанный выбор", - заявил Дмитрий Харитончик.
"Я буду только рад, потому что я, когда приезжаю сюда, выезжаю отсюда, смотрю на "Атлант, и ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые. Поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, - подчеркнул Александр Лукашенко.- Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие. Надо это раскрутить, чтобы это продавалось и покупали наши люди".
По словам Дмитрия Харитончика, на технику "Атланта" действительно практически нет никаких нареканий. "Конечно, надо серьезно поработать и над снижением цены, над себестоимостью. В условиях конкуренции без этого просто невозможно", - добавил он.
Дмитрий Харитончик после принятия кадровых решений у Президента в интервью журналистам высказал свою оценку положения дел на предприятии: "На сегодняшний день на самом деле ситуация пока остается достаточно проблемной, сложно по реализации. Связано это в первую очередь с тем, что после двух лет роста объемов производства и экспорта в прошлом году мы все отмечали очень агрессивный вход (много новых брендов, а также более дешевой техники) из восточных стран на наш совместный рынок с Российской Федерацией. Конечно же, это не могло не отразиться на объемах реализации".
По словам нового гендиректора, предприятием в этих условиях предприняты определенные меры. Это, например, вывод на рынок востребованных на сегодняшний день видов продукции. В первую очередь это холодильники и морозильники с системой No Frost. Также необходимо серьезным образом поработать над увеличением объемов производства стиральных машин, поскольку данная техника "Атланта" в настоящее время пользуется спросом.
"Самое основное в этой ситуации - продолжить серьезную работу по снижению затрат на производстве. В условиях жесткой конкуренции без этого просто невозможно. В первую очередь смотреть на совершенствование конструкции, технологических процессов. Нужно предложить продукт, который действительно нужен покупателю и который будет конкурентен", - подчеркнул Дмитрий Харитончик.
Фото: БЕЛТА