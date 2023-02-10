Лукашенко: Ценообразование - основа справедливого мира в Беларуси

Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна совещаниив Минске, пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что идет глобальный передел мира, его переформатирование. "Он не будет таким, как вчера. Не говоря уже о том, каким был позавчера. Кто делит этот мир? Не мы же. Мы - участники этой дележки, на которых нацелены хищнические взгляды крупных государств. И кто будет в результате этого неоколониализма владеть частями мира - вопрос. Что делать нам в этой ситуации? Надо пройти аккуратно этот период, сохранить себя. А сохраним только тогда, когда будет внутренняя стабильность", - обратил внимание белорусский лидер.



Президент подчеркнул, что в этих вопросах есть понимание со стороны белорусского общества, люди видят непростую ситуацию в некоторых соседних странах, помнят о пандемии, когда производство в ряде стран остановилось, и ее последствиях, в том числе о вертолетных деньгах, ставших причиной внешней, завозной инфляции в Беларусь. Александр Лукашенко предупреждал об этих рисках заранее, как и о том, что ситуацией попробуют воспользоваться отдельные категории внутри страны, взвинтив цены. "Так вот, надо их привести в чувство, дать понять, что сегодня вопрос больше, чем цены. Это основа справедливого внутреннего порядка и мира в нашей стране", - заявил глава государства.



"Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас для этого все есть, - сказал Александр Лукашенко. - Мы не просто можем ее сохранить, а когда закончится эта дележка планеты, мы будем на порядок выше".

При этом крайне важно, чтобы на это были нацелены абсолютно все. "Не должно быть такого, что кто-то из нас не хочет этого сделать. Не умеет - мы научим, - отметил Президент. - Кто не хочет - отойдите в сторонку. Ибо попадете в список беглых, которые там сегодня по периметру стоят, и не только зубами некоторые щелкают, но просятся обратно".