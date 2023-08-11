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Лукашенко: У нас будет свой белорусский качественный автомобиль
В Беларуси будет свой отечественный качественный автомобиль. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в общении с работниками организаций в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.
Один из работников Минского завода гражданской авиации спросил про производство автомобилей "Джили" в Беларуси. Речь шла о планах выпустить до 60 тыс. авто. "Мы их выпустим", - подтвердил глава государства.
В вопросе работника предприятия были отмечены преимущества этих автомобилей, хорошо зарекомендовавших себя на отечественном рынке. Он обоснованно становится народным, приходится даже некоторое время стоять в очереди, чтобы его купить.
"Месяцы стоите в очереди - это уже большая подвижка. В мое время годами стояли, не могли купить. Это большой плюс. Но плохо, что приходится стоять в очереди. С одной стороны. С другой стороны, я рад, что появился спрос на этот автомобиль. В первые месяцы были сомнения. Но я надеялся, что люди все равно будут покупать этот автомобиль. Он хорош, он наш. И при всех недостатках (мне пришлось часто подключаться к вопросам ремонта и запчастей) мы все-таки держим это на контроле и будем продвигать этот автомобиль", - сказал Президент.
"Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уж за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти 100%-го автомобиля белорусского. Качественного автомобиля", - заявил Александр Лукашенко.
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