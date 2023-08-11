Лукашенко: У нас будет свой белорусский качественный автомобиль

"Месяцы стоите в очереди - это уже большая подвижка. В мое время годами стояли, не могли купить. Это большой плюс. Но плохо, что приходится стоять в очереди. С одной стороны. С другой стороны, я рад, что появился спрос на этот автомобиль. В первые месяцы были сомнения. Но я надеялся, что люди все равно будут покупать этот автомобиль. Он хорош, он наш. И при всех недостатках (мне пришлось часто подключаться к вопросам ремонта и запчастей) мы все-таки держим это на контроле и будем продвигать этот автомобиль", - сказал Президент.